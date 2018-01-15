В Чаусах горел торговый центр

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чаусах 14 января горел торговый центр, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о задымлении на втором этаже торгового центра на улице Первомайской поступило спасателям в 10.36. "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горело на втором этаже торгового центра, внутри и на чердаке был плотный дым. Люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных", - рассказали в МЧС.

Пожар был локализован и ликвидирован. Огнем повреждено имущество в четырех торговых зонах, а также внутренняя отделка второго этажа. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки). Из-за задымления сработала пожарная автоматика - сигнал поступил в центр оперативного управления Могилевского областного управления МЧС. Диспетчер связался с заведующей магазина, которая пошла проверять помещения и подтвердила вызов спасателей.-0-