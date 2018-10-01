В Чаусском райисполкоме незаконно получили более Br4 тыс. на организацию питания учащихся

1 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области выявил ряд недостатков и упущений по эффективности использования бюджетных средств в отделе по образованию Чаусского райисполкома, сообщили БЕЛТА в контролирующем ведомстве.

Контролеры выявили неединичные нарушения бюджетно-финансового законодательства. В их числе незаконное получение свыше Br4 тыс. на организацию бесплатного питания учащихся, использование бюджетных средств без проведения установленных законодательством процедур закупок.

Также вскрыты нарушения при предоставлении государственной статистической отчетности, эксплуатации школьных автобусов и другие. По итогам проверки 5 работников отдела привлечены к административной ответственности, незаконно полученные средства возвращены в бюджет.-0-