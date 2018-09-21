В Добрушском районе пенсионер из ревности хотел взорвать дом соседки

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общественно опасным способом" возбуждено в отношении 60-летнего жителя Добрушского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления СК Беларуси по Гомельской области Мария Кривоногова.

Житель деревни Носовичи Добрушского района 15 сентября изготовил взрывное устройство, оставил самодельный механизм на подоконнике дома соседки 1989 года рождения и привел его в действие.

В момент происшествия хозяйки дома не было. Телесные повреждения - огнестрельное, дробовое ранение грудной клетки - получил находящийся в это время у нее в гостях местный житель 1983 года рождения. Вернувшись домой, женщина сообщила о случившемся в милицию.

60-летний ранее не судимый житель деревни Носовичи был задержан. С его слов, совершил он этот поступок из ревности.

"При обыске по месту жительства пенсионера были обнаружены патроны к огнестрельному оружию, пригодные для стрельбы, а также баночка с дробью и сыпучие вещества", - пояснила Мария Кривоногова. По изъятым предметам назначены взрыво-технические и баллистические экспертизы.

Сельскому жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное общественно опасным способом, а также по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса (незаконное хранение боеприпасов). В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-