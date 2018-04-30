В Дрогичинском районе автомобиль врезался в дерево: три человека пострадали

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе автомобиль врезался в дерево, в результате ДТП три человека пострадали, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 29 апреля около 11.20 на 31-м км автодороги Н-77 Береза-Антополь. По предварительной информации, 22-летний житель деревни Зелево ехал на автомобиле "Ауди", не имея права управления и в состоянии алкогольного опьянения (1,5 промилле). На закруглении дороги влево он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате происшествия водитель и два пассажира с различными травмами доставлены в УЗ "Дрогичинская ЦРБ". Установлено, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.-0-