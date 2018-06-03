В двух деревнях Гродненской области дети пострадали при сжигании мусора

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух деревнях Гродненской области дети получили ожоги при схожих обстоятельствах - во время сжигания мусора возле дома, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Оба пожара случились в позднее время суток 2 июня. В деревне Красновцы Лидского района мальчик 2008 года рождения был госпитализирован с ожогами 1-2-й степени (21% тела), полученными в результате неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора на территории частного домовладения.

При тех же условиях был травмирован его сверстник, но уже в деревне Селец Новогрудского района. Пострадавший получил ожог 1-2-й степени (2% тела).

По обоим фактам проводится проверка.-0-