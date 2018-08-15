В Ганцевичах мужчина зарезал бывшую жену и повесился

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах мужчина зарезал бывшую жену, а сам повесился, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Трагедия в райцентре разыгралась сегодня рано утром в одном из многоэтажных домов. Около 7.30 в дежурную часть Ганцевичского РОВД позвонила женщина, которая сообщила о скандале в соседней квартире. Прибывший на место вызова ближайший наряд милиции обнаружил в квартире труп 46-летней женщины с ножевым ранением. Подозрение пало на бывшего мужа убитой. Вскоре он был обнаружен в петле в гараже. По предварительной информации, 50-летний мужчина совершил суицид.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются мотив и причины трагедии. В Ганцевичи выехали сотрудники аппарата УСК по Брестской области.
У пары остались двое несовершеннолетних детей.-0-
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