В Ганцевичском районе легковушка съехала в мелиоративный канал: погибли два человека

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе Брестской области в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, сообщили БЕЛТА в МВД.
Авария произошла 12 августа около 6.00 вблизи агрогородка Раздяловичи. По предварительной информации, за рулем "Ниссана" была женщина 1993 года рождения. Она не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина опрокинулась в мелиоративный канал. В этот момент в салоне также находился мужчина 1994 года рождения. Ни водитель, ни пассажир не смогли выбраться из погруженного в воду автомобиля, они погибли.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.-0-
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