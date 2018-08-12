12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе из-за полученных при ДТП травм умер подросток, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла ночью 11 августа. "Около 3.30 на 30 км автодороги Жодино - Дениски у д.Силичи 18-летний житель Логойска за рулем Toyota Auris на закруглении дороги не справился с управлением. Машина съехала в левый по ходу движения кювет, где опрокинулась", - рассказал Сергей Чеботарев.

В результате ДТП травмы получили водитель и 14-летний минчанин, который находился на заднем сидении. Они были госпитализированы. Подросток около 14.00 скончался в больнице.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, удостоверение получил два месяца назад. К административной ответственности за нарушении ПДД ранее не привлекался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-