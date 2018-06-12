В Ганцевичском районе мотоциклист сбил пешехода и скрылся

12 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе 17-летний мотоциклист сбил пешехода и скрылся с места аварии, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 11 июня в деревне Липск. По предварительной информации, около 0.30 неустановленный водитель сбил 21-летнего местного жителя, который шел по краю проезжей части. В результате пешеход получил травмы и был госпитализирован в районную больницу.

Правоохранители установили транспортное средство и личность водителя. Как выяснилось, за рулем незарегистрированного мотоцикла находился 17-летний лицеист, житель Лунинецкого района. Он был задержан утром 12 июня у себя дома.

Проводится проверка.-0-