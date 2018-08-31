В Гомеле будут судить фигуранта дела о взятке - обвиняемый находился в розыске 10 лет

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле будут судить фигуранта дела о взятке, который около 10 лет находился в розыске. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о пособничестве в даче взятки в размере $70 тыс. и мошенничестве. Перед судом по делу 2008 года предстанет последний обвиняемый, находившийся в межгосударственном розыске.

По данным следствия, антикризисный управляющий обанкротившегося ООО "Белагропрод" вступил в преступный сговор с учредителем ОДО "Центр недвижимости" и еще одним жителем Гомеля. Сделали они это, чтобы за взятку от директора фирмы "Автоинвесткапитал" посодействовать ему в приобретении по выгодной цене здания бывшего магазина обанкротившегося общества. "По первоначальной договоренности два злоумышленника должны были получить от директора "Автоинвесткапитала" $70 тыс. для взятки антикризисному управляющему. Однако соучастники для личного обогащения обманом завысили сумму, убедив директора передать в общей сложности $100 тыс., - рассказала Мария Кривоногова. - Антикризисный управляющий обеспечил на проведенном в нарушение порядка аукционе приобретение директором "Автоинвесткапитала" объекта недвижимости по выгодной цене. Переданную взятку участники преступления разделили между собой, при этом управляющий получил лишь $10 тыс.".

Учредитель ОДО "Центр недвижимости", антикризисный управляющий и директор "Автоинвесткапитала" были привлечены к уголовной ответственности еще в 2009 году. Четвертому фигуранту удалось скрыться. По информации оперативников, он обладал криминальными связями как в Беларуси, так и за рубежом. Мог быть причастен к деятельности не менее двух организованных преступных групп, действовавших на территории Гомельской области в 2000-х годах.

Обвиняемый скрывался в Приморском крае России, где занимался предпринимательской деятельностью. Мужчина был задержан правоохранительными органами соседнего государства и этапирован в Беларусь.

На основании собранных по делу доказательств следственное управление УСК по Гомельской области квалифицировало действия обвиняемого по ч.6 ст.16, ч.3 ст.430 УК (пособничество в получении взятки, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-