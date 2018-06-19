В Гомеле из многоэтажки выбросили собаку

19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле из многоэтажки по улице Ильича неизвестные выбросили собаку, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Сообщение об этом поступило в дежурную службу около 22.00 18 июня. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила возле многоэтажного дома лежащую на земле собаку с признаками падения с высоты.
Правоохранители опрашивают жильцов дома для установления всех обстоятельств и виновных произошедшего. Правовая оценка действиям виновных будет дана после проведения проверки.-0-
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