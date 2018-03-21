Выбросившая собаку из окна витебчанка приговорена к домашней химии и лечению от алкоголизма

21 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня вынесен приговор женщине, выбросившей собаку с восьмого этажа, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Суд Первомайского района признал 36-летнюю витебчанку виновной в жестоком обращении с собакой, повлекшем ее гибель, и совершенном из хулиганских побуждений в присутствии малолетней дочери. Кроме того, был установлен факт присвоения чужого имущества, добытого преступным путем. По совокупности преступлений женщина приговорена к ограничению свободы на полтора года без направления в исправительное учреждение и принудительному лечению от хронического алкоголизма.

Происшествие случилось ночью 26 ноября 2017 года по улице Чкалова. Жительница областного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила с балкона квартиры собаку в качестве наказания за неподобающее поведение животного. В момент инцидента в квартире находилась и 11-летняя дочь фигурантки дела. В милицию о произошедшем сообщили прохожие.-0-