29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасатели ликвидировали пожар на предприятии деревообработки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании на территории частного унитарного производственного предприятия на улице Барыкина поступило 29 мая в 00.33. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, огнем была охвачена кровля двухэтажного здания, горели пиломатериалы на открытой площадке. Пожару присвоили третий номер вызова, были мобилизованы дополнительные силы и средства, объявлен сбор личного состава. Всего на месте вызова работали 18 единиц техники подразделений МЧС и 63 спасателя.

Как выяснилось, в двухэтажном здании на первом этаже располагались склады для хранения пиломатериалов и деревообрабатывающие станки. На втором - кабинеты. Предприятие специализируется на распиловке и обработке пиломатериалов.

Огонь был локализован в 01.55, полностью ликвидировали пожар в 03.18. Огнем уничтожена кровля здания и имущество внутри, повреждены пиломатериалы на площади 200 кв.м. Пострадавших нет.

Причина произошедшего устанавливается.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС