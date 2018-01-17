17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасли провалившегося под лед рыбака, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Инцидент произошел сегодня утром в районе гребного канала. Проходившая неподалеку учительница одной из школ услышала зов о помощи и увидела тонущего мужчину. Женщина попыталась вытащить рыбака из воды, однако сил у нее не хватило. На помощь подоспели другие рыбаки, и совместными усилиями мужчину удалось спасти.

По предварительной информации, от медицинской помощи он отказался.-0-