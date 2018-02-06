В Гомеле супруги и их приятель задержаны за кражу платежных терминалов

6 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле супруги в компании с приятелем похитили платежный терминал с деньгами со стены магазина, а также пытались совершить кражу еще одного. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Первый инцидент произошел в ночь на 29 января. Один из платежных терминалов, находящийся на стене магазина, перестал передавать сигнал сим-карты. Поначалу решили, что это технический сбой, однако утром стало известно, что устройство вырвали из стены. На тот момент в нем находилось Br1 тыс. 250.

Сотрудники милиции приступили к отработке района и лиц, которые могут быть причастны к краже. Рассматривалась версия, что это начало серии преступлений. В ночь на 5 февраля злоумышленники снова попытались похитить платежный терминал со стены магазина, но были задержаны. В нем находилось всего Br30, поскольку накануне была проведена инкассация устройства.

Злоумышленниками оказались неработающий 25-летний гомельчанин и его 24-летняя жена. Супружеской чете помогал 25-летний друг. В первый раз его просто попросили побыть дома с детьми, надеясь, что справятся сами. Терминал был очень тяжелый, сил у женщины не хватило, потому срочно вызвали приятеля, посвятив его в свои планы.

"При обыске квартиры у семейной пары найден развороченный терминал, изъята часть неиспользованной наличности. Идею обогатиться предложил муж, жена ее поддержала. Ранее никто из супругов судимостей и проблем с законом не имел", - сказал Игорь Гришкевич.

По факту кражи группой лиц Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.-0-