В Гомеле вынесен приговор мужчине, который на грузовике сбил жену и сына

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Новобелицкого района Гомеля вынес приговор гомельчанину, который на грузовике во дворе дома сбил жену и сына, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

29-летний гомельчанин признан виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, умышленном уничтожении и повреждении имущества общеопасным способом, повлекшем по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия, насилии в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений. Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также применены принудительные меры безопасности и лечения по месту отбывания наказания. Кроме того, мужчина обязан выплатить штраф - 60 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5). Суд также постановил взыскать в пользу матери гомельчанина, признанной потерпевшей, возмещение ущерба в размере Br314.

Мужчина свою вину полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в законном порядке.

Как сообщалось, трагедия произошла 30 июля прошлого года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей женой. Угрожая разрушить дом, он сел за руль грузового автомобиля "Ивеко" и задним ходом начал таранить ворота. Во дворе дома в этот момент находились сын мужчины и его жена. В итоге ворота под натиском автомобиля сломались, металлическая балка насмерть травмировала четырехлетнего ребенка. Тяжелые травмы получила и 35-летняя супруга.-0-