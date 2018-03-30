В Гомельской области подтопления паводковыми водами отмечены в двух районах

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области подтопления паводковыми водами участков дорог и подворий отмечены в Петриковском и Мозырском районах, сообщил сегодня на заседании комиссии по ЧС при Гомельском облисполкоме первый заместитель начальника областного управления МЧС Сергей Мелешкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В области подтоплены участки пяти автодорог в Петриковском районе, а также 13 подворий в Петриковском и Мозырском районах. Эвакуация населения не требуется, жизнедеятельность в населенных пунктах не нарушена", - отметил Сергей Мелешкин. Всего, по прогнозам, в области вероятны подтопления в 16 районах, паводок может затронуть 101 населенный пункт, 29 садовых товариществ.

По словам начальника филиала "Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Вячеслава Жукова, на реках региона с 22 марта возобновились процессы разрушения льда. Припять у деревни Черничи и Петрикова и большинство ее притоков, а также отдельные притоки Березины и Сожа очистились от ледяных образований. На Днепре, Соже, Березине сохраняется ледостав с полыньями.

На некоторых реках области отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью от -8 см до +6 см. По информации гидрологов, уровни воды превышают опасные отметки, при которых ранее отмечались подтопления, на Припяти у деревни Черничи на 5 см, у Петрикова на 43 см и на реке Случь у деревни Ленин на 14 см.

"На основе анализа складывающихся гидрометеорологических условий в бассейнах рек региона и расчетов максимальных уровней воды в период весеннего половодья прогнозируется, что на большинстве рек области паводок будет близок к средним многолетним значениям. А на реках бассейна Припяти и в нижнем течении Днепра максимальные уровни воды превысят средние многолетние значения. На отдельных участках рек бассейна Днепра, Сожа и Припяти уровни воды превысят опасно высокие отметки, при которых ранее отмечались подтопления прибрежных территорий. Разлив рек в этом году ожидается больше, чем в течение нескольких предыдущих лет, он будет зависеть в том числе от выпадения осадков в период паводка", - сказал Вячеслав Жуков. В результате половодья ожидаются затопления пойменных земель вдоль русла рек, а также частных домов, сельскохозяйственных, социальных объектов в бассейнах Днепра, Сожа и Припяти. Не исключена вероятность затоплений в бассейне Березины. Активизация весенних процессов прогнозируется в начале апреля.

На заседании обсудили и обстановку, связанную с весенними палами. Как было отмечено, соответствующие службы перешли в режим усиленного мониторинга ситуации.-0-