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В Гомельской области раскрыто жестокое убийство 22-летней давности

Происшествия 02.04.2018 | 14:50
Фото из архива
Фото из архива

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области раскрыто жестокое убийство несовершеннолетней жительницы Калинковичского района 22-летней давности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Гомельской области.

На момент начала функционирования Следственного комитета в Гомельской области нераскрытыми оставались более 300 убийств, совершенных в предыдущие десятилетия, начиная с 1960-х годов. Большая их часть была совершена в период с конца 1980-х годов по начало 2000-х. С 2012 года в регионе раскрыто и успешно расследовано с направлением уголовных дел в суды семь убийств, совершенных с 1993 по 2011 год. Все обвиняемые по этим делам осуждены. Еще два уголовных дела об убийствах 1984 года и 2008 года находятся на окончательной стадии расследования.

"Работа по расследованию убийств прошлых лет в Следственном комитете проводится системно с учетом новых возможностей экспертных исследований. В основном это касается генетических экспертиз. Повторно исследуются имеющиеся вещественные доказательства", - рассказали в УСК по Гомельской области.

К примеру, весной 1995 года в лесном массиве, расположенном недалеко от Калинковичей, пенсионерка обнаружила на обочине дороги избитую обнаженную девушку. С ближайшей автостоянки женщина вызвала скорую и милицию. Пострадавшую 17-летнюю девушку доставили в больницу. Через несколько часов она скончалась. Обвиняемый в совершении преступления был установлен через 22 года.

В 2017 году в Гомель на курсы по повышению квалификации приехал житель Калинковичей 1972 года рождения. В общежитии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приезжий совершил особо злостное хулиганство и оказался под следствием. В СИЗО у мужчины взяли для сравнительного исследования биологический материал. Эксперты установили совпадение генотипа обвиняемого с генотипом спермы, обнаруженной ранее. Расследование уголовного дела прошлых лет было возобновлено. Несмотря на то что мужчина не признавал вину, была проведена кропотливая работа по восстановлению обстоятельств совершения преступления.

УСК установлено, что в период с 31 марта по 1 апреля 1995 года мужчина изнасиловал девушку по месту своего жительства. Чтобы скрыть преступление, он нанес несовершеннолетней несколько ударов тупыми предметами по голове, погрузил ее в багажник автомобиля и вывез в лес. Девушку, находившуюся в очень тяжелом состоянии, оставил на обочине лесной дороги.

На основании собранных по делу доказательств жителю Калинковичей предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетней и убийстве, совершенном с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление. В феврале 2018 года уголовное дело направлено для рассмотрения в областной суд.

Сотрудники УСК по Гомельской области постоянно возвращаются к нераскрытым преступлениям, особенно связанным с посягательством на жизнь и здоровье граждан. С созданием автоматизированного банка данных ДНК, который находится в ведении Государственного комитета судебных экспертиз, раскрытие преступлений прошлых лет получило новый импульс. "Однако получение совпадения генетических характеристик еще не означает автоматического раскрытия преступления. Важнейшую роль имеет и то, как следствие во взаимодействии с органами внутренних дел распорядится этими данными, как сможет доказать вину, разбить защитные версии", - пояснили в УСК по Гомельской области, подчеркнув, что в ряде случаев к раскрытию убийств прошлых лет ведет изменение следственных подходов, более глубокий анализ и моделирование обстоятельств преступных событий, доскональное изучение связей вероятных преступников, а также характеристик их личностей.

Широко используются современные возможности опросов лиц, которые могут быть причастными к преступлениям, с использованием полиграфа. Созданы областная и районные межведомственные рабочие группы по изучению уголовных дел прошлых лет. В состав групп включены наиболее опытные сотрудники подразделений Следственного комитета и органов внутренних дел. Рабочие группы применяют современные достижения науки и техники, используют возможности различных видов экспертиз, криминалистические и следственные методики, успешно зарекомендовавшие себя на практике при расследовании отдельных видов преступлений.

В УСК по Гомельской области также отметили, что, помимо убийств, следственными подразделениями области с 2012 года расследовано почти 2,9 тыс. иных преступлений прошлых лет.

"Создание Следственного комитета и совершенствование следственной работы вкупе с развитием возможностей экспертных исследований существенно изменило в лучшую сторону ситуацию с раскрытием убийств и иных особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей", - прокомментировали в УСК по Гомельской области. Так, за шесть лет функционирования УСК раскрыты почти все совершенные на территории Гомельской области в этот период убийства и покушения на них. Из 446 совершенных убийств и покушений на них раскрыто 443. Сделано это, в основном, в достаточно короткие сроки, чаще всего по горячим следам. Остаются нераскрытыми лишь три убийства: два - 2013 года и одно - 2014 года. Работа по этим делам продолжается.-0-

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Теги
Гомельская область, Следственный комитет, смерть, убийство
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