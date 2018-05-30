30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городке завершили расследование дела о ДТП при буксировке, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Авария произошла 24 января в Городке. 41-летний местный житель за рулем автомобиля УАЗ 390995-460, принадлежащего одному из предприятий города, при помощи гибкой сцепки без предупредительных устройств буксировал автомобиль Ford Mondeo. Когда машины выезжали из двора в направлении улицы Пролетарской, женщина, которая двигалась по пешеходной дорожке, остановилась, так как первая из них преградила движение. Решив перейти дорогу, пешеход зацепилась за буксировочный трос, упала на землю и попала под второй автомобиль.

Среагировав на крики свидетелей, водитель автомобиля УАЗ остановился, но оба автомобиля уже успели проехать некоторое расстояние, выдвинувшись на проезжую часть улицы Пролетарской. Мужчины, ставшие очевидцами, приподняли Ford Mondeo и извлекли потерпевшую из-под автомобиля. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую с тяжкими телесными повреждениями в учреждение здравоохранения.

Следствие установило, что пешеход не могла определить, что транспортные средства движутся как одно целое, потому что никаких предупредительных устройств на гибкой сцепке установлено не было. Водителю автомобиля УАЗ предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшими по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении 37-летнего водителя автомобиля Ford Mondeo, который первоначально был подозреваемым, уголовное преследование прекращено. Его показания в качестве свидетеля зафиксированы в материалах дела.

Для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением, гражданского иска, других имущественных взысканий, следствие наложило арест на транспортные средства, участвовавшие в ДТП, а также личный автомобиль обвиняемого ВАЗ 21074, на общую сумму более Br19 тыс.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для изучения и направления в суд.-0-

Фото УГАИ Витебского облисполкома