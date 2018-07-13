В Гродненской области из-за ударов молнии горели два дома

13 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Удары молнии стали причиной двух пожаров в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Около полуночи 13 июля от дежурного Дятловского РОВД поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Макарова в райцентре. Спасатели по прибытии на место обнаружили задымление на чердаке одноэтажного жилого дома. "Хозяева, пенсионеры, поспешили покинуть жилище и обратиться за помощью. Пожар был оперативно ликвидирован", - сообщили в областном управлении МЧС. Огнем была повреждена обрешетка кровли.

К более серьезным последствиям привел удар молнии в дачный дом в деревне Тушевичи Слонимского района. О пожаре спасателям сообщил сосед. Огонь уничтожил кровлю деревянного дома, повредил перекрытие, стены, имущество в доме.

Чтобы защитить себя от подобных ситуаций, специалисты рекомендуют устанавливать на домах молниеотводы.-0-