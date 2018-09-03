3 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно горел экскаватор: причиной пожара мог стать поджог. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в ночь с 1 на 2 сентября. В лесопарке Пышки в областном центре горел экскаватор, принадлежащий одному из предприятий. Техника работала на очистке полосы ЛЭП, была припаркована на естественной площадке.
К моменту прибытия расчетов наблюдалось открытое горение гусеничного экскаватора. В течение пяти минут пожар был потушен. Огнем уничтожена кабина, пострадал моторный отсек, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. Рядом стояли два других экскаватора. Их у огня отстояли.
Среди возможных причин пожара - поджог. У стоящей рядом техники были побиты стекла.-0-
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