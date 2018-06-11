В Гродно из-за детской шалости сгорело 26 т соломы

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за детской шалости в Гродно сгорело 26 т соломы, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 10 июня очевидец сообщил о пожаре скирды соломы по улице Лапенсковской на окраине Гродно. К месту вызова первыми прибыли расчеты пожарной аварийно-спасательной части №3 Гродно. В тушении пожара были задействованы техника и члены добровольной пожарной команды СПК "Путришки".

"Огнем уничтожено 26 т соломы. На ликвидацию возгорания потребовалось около часа", - рассказали в областном управлении МЧС. Там отметили, что предполагаемая причина пожара - детская шалость с огнем.

Установлением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники милиции. В случае причастности школьников к происшествию, их родителям придется заплатить административный штраф, а также возместить хозяйству нанесенный ущерб. Юным поджигателям также грозит постановка на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

В областном управлении МЧС отметили, что с начала года из-за детских игр с огнем в регионе произошло уже шесть пожаров. К счастью, жертв в них не было.-0-