В Гродно легковушка на переходе сбила спешащего в школу подростка

7 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка на пешеходном переходе сбила спешащего в школу подростка. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 7 февраля на улице Брикеля. Одиннадцатиклассник одной из городских школ спешил на занятия. Вышел из одного автобуса и переходил дорогу, чтобы сесть в другой, когда его сбил "Ситроен". Парня с травмами госпитализировали.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия. По словам очевидцев, парень мог проявить невнимательность. Уточняется, на какой сигнал светофора он пересекал дорогу, был ли у него на голове капюшон, а в ушах наушники.-0-