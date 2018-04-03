3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина избил на улице двух девушек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Все произошло у ночного клуба по улице Поповича. Около 4 часов утра в воскресенье две девушки 1985 и 1988 годов рождения вышли из заведения и направились к стоянке такси.

Там же находился 27-летний молодой человек со своей подругой. Внезапно и беспричинно он набросился на проходивших мимо девушек, начал избивать. Потерпевшие попадали на землю, а агрессор сел в такси и уехал.

"Всю ситуацию видел мужчина, который находился на стоянке в своем автомобиле. Он проявил активную гражданскую позицию, проследовал за такси, посмотрел, где вышел подозреваемый. Всю информацию он передал сотрудникам милиции", - рассказали в пресс-службе УВД.

Сейчас в отношении агрессора возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".-0-