3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина избил на улице двух девушек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Все произошло у ночного клуба по улице Поповича. Около 4 часов утра в воскресенье две девушки 1985 и 1988 годов рождения вышли из заведения и направились к стоянке такси.
Там же находился 27-летний молодой человек со своей подругой. Внезапно и беспричинно он набросился на проходивших мимо девушек, начал избивать. Потерпевшие попадали на землю, а агрессор сел в такси и уехал.
"Всю ситуацию видел мужчина, который находился на стоянке в своем автомобиле. Он проявил активную гражданскую позицию, проследовал за такси, посмотрел, где вышел подозреваемый. Всю информацию он передал сотрудникам милиции", - рассказали в пресс-службе УВД.
Сейчас в отношении агрессора возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4039 BYN
|2.4 BYN
|2.407 BYN
|USD
|1.9508 BYN
|1.95 BYN
|1.955 BYN
|RUB
|3.4043 BYN
|3.392 BYN
|3.405 BYN