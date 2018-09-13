В Гродно в детском саду осы напали на малышей - пятеро в больнице

13 сентября, Гродно /БЕЛТА/. В детском саду Гродно осы покусали детей. Такая информация была озвучена в эфире телеканала "Беларусь 4" со ссылкой на заместителя главного врача Гродненской областной станции скорой медицинской помощи Елену Харланцеву, сообщает БЕЛТА.
"Две бригады скорой помощи выезжали в детский сад по улице Ольги Соломовой, где осы покусали детей. Пятерых доставили в больницу", - сказала Елена Харланцева.
Как рассказали в отделе образования Октябрьского района Гродно, инцидент произошел еще 23 августа. Гнездо ос было в одном из домиков на территории сада. Пять детей получили по одному укусу. "Руководство учреждения образования поступило правильно, - отметили в отделе образования Октябрьского района. - На место были вызваны медики и спасатели". Детей доставили для обследования в больницу, но госпитализация им не понадобилась. Их здоровью ничего не угрожает.
Медики в Гродно отмечают рост обращений по поводу аллергической реакции из-за укуса пчел и ос. За месяц за медицинской помощью обратились почти 50 жителей областного центра. Самому маленькому из пострадавших - 1,5 года. Двое взрослых пациентов с серьезной аллергической реакцией были госпитализированы в реанимационное отделение.
Как отмечают специалисты, рост обращений в конце лета - начале осени традиционен, поскольку в этом время насекомые становятся агрессивными. Вместе с тем в последнее время укусы стали более опасными и массовыми.
В сюжете говорится, что избавляют от неприятного соседства с насекомыми подразделения МЧС. За август они совершили сотни выездов для удаления гнезд ос. Большинство сообщений поступило из школ и детских садов.-0-
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