30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно водитель учреждения соцобслуживания ездил за рулем пьяным, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
На ул. Ожешко днем 29 января сотрудники ГАИ для проверки документов остановили микроавтобус Ford Transit. "После непродолжительного общения с водителем у инспектора появились основания полагать, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили на освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в его организме в количестве 2,83 промилле", - рассказали в ГАИ.
Со слов нарушителя, спиртное он употреблял 28 января. Как выяснилось, 48-летний водитель одного из учреждений социального обслуживания прошел перед поездкой медицинское освидетельствование, пассажиры же его автомобиля даже не обратили внимания на то, что их везет далеко не трезвый гражданин.-0-
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