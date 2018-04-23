В Ивацевичах мужчина погиб после падения с 4-го этажа

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах молодой мужчина погиб после падения с 4-го этажа, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 21 апреля. Около четырех часов утра под окнами дома соседи обнаружили местного жителя 1992 года рождения. Молодого человека с телесными повреждениями экстренно госпитализировали в местную больницу, где он в 5.23 умер.

Квартира, в которой проживал мужчина, находится на четвертом этаже. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа при осмотре следов борьбы не обнаружила. Ивацевичский РОСК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По неофициальной информации, у погибшего осталась жена и маленький ребенок.-0-

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