21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе фура насмерть сбила велосипедистку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла сегодня около полудня. По предварительной информации, 66-летняя брестчанка на велосипеде ехала по дороге Каменец - Голый Борок. На перекрестке она не предоставила преимущество движущемуся по главной дороге автомобилю DAF, которым управлял 63-летний житель Бреста. В ДТП женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте происшествия.
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