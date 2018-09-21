21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе фура насмерть сбила велосипедистку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня около полудня. По предварительной информации, 66-летняя брестчанка на велосипеде ехала по дороге Каменец - Голый Борок. На перекрестке она не предоставила преимущество движущемуся по главной дороге автомобилю DAF, которым управлял 63-летний житель Бреста. В ДТП женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте происшествия.

Проводится проверка.-0-