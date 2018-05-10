10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске фура сбила перебегавшего дорогу пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня на пр. Дзержинского около 9.00. "Водитель большегруза Scania ехал по проспекту по второй полосе со стороны ул. Есенина в направлении МКАД и сбил выбежавшего с тротуара пешехода. По предварительной информации, оказавшийся на дороге мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Он с травмами доставлен в больницу", - рассказали в ГАИ.
По факту ДТП проводится разбирательство.-0-
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