В Каменецком районе "Тойота" врезалась в дерево, водитель погиб

18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе на автодороге Высокое - Брест произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 17 января около 16.00 на 26-м км автодороги Р16. По предварительной информации, автомобиль "Тойота Камри" под управлением 65-летнего водителя двигался в сторону Бреста. После завершения маневра обгона, вернувшись в свою полосу, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.

В результате происшествия мужчина погиб на месте ДТП. Установлено, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, на автомобиле установлен зимний тип шин. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными и осторожными в связи с ухудшением погодных условий. Автовладельцам рекомендуется при движении оценивать дорожную обстановку, выбирать безопасную скорость, проявлять повышенное внимание за рулем, не допускать резких маневров и торможений. В обязательном порядке нужно пристегиваться.-0-