В Каменецком районе у границы задержали трех нелегалов из Чечни

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие Брестской погрангруппы задержали трех нелегалов в Каменецком районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госпогранкомитета.

Инцидент произошел ранним утром 9 сентября. Нарушителей обнаружили в непосредственной близости от белорусско-польской границы. Мужчины 1972, 1978 и 1992 годов рождения оказались жителями Гудермесского района Чеченской Республики. При себе у них были личные вещи и мобильные телефоны. Все трое направлялись в Западную Европу в обход пунктов пропуска.

В отношении задержанных начат административный процесс по ст.23.30 КоАП (нарушение пограничного режима). Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет. До выяснения всех обстоятельств нарушители помещены в ИВС Брестской пограничной группы.-0-