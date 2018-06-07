В Кировском районе обнаружен труп пропавшей в мае девушки

7 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Кировском районе обнаружен труп 19-летней жительницы агрогородка Жиличи Кировского района, без вести пропавшей 29 мая 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления уголовного розыска УВД облисполкома Александр Москалев.

"Труп разыскиваемой девушки без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен 6 июня в 18.10 вблизи д. Селица Кировского района. Обстоятельства и причина смерти будут установлены в ходе проверки, проводимой Кировским районным отделом Следственного комитета. Назначены и проводятся экспертизы", - сказал Александр Москалев.-0-