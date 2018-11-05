В Ляховичах школьники, не попав на дискотеку, повредили железобетонный забор

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичах школьники, которых не пустили на дискотеку, повредили железобетонный забор, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Об инциденте стало известно от директора районного ЖКХ. Он обратился в милицию утром 2 ноября и сообщил, что за прошедшую ночь неизвестные повредили 17 секций железобетонного забора по улицам Ленина и Чкалова. Предприятию причинен материальный ущерб на Br615.

Установить личности хулиганов помогла запись с камер системы видеонаблюдения. Ими оказались два 15-летних ученика СШ №1 Ляховичей и две 13-летние школьницы из СШ №2 райцентра. Выяснилось, что вечером 1 ноября в общежитии аграрного колледжа устроили дискотеку для своих учащихся. Группу подростков туда не пропустили, и они в отместку принялись громить общественный забор.

Ляховичский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ и штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Никто из подростков до сих пор на профилактическом учете не состоял.-0-