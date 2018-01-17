17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лобовом столкновении фуры и легковушки под Слонимом погибли два человека. Об этом сообщает районная газета "Слонимский вестник", передает БЕЛТА.

Днем на объездной дороге Слонима возле деревни Тушевичи столкнулись автопоезд и легковой автомобиль Hyundai. В легковушке находились четыре человека. "В результате ДТП двое пассажиров легковушки погибли, остальные доставлены в Слонимскую ЦРБ, у них имеются телесные повреждения", - сообщил газете начальник Слонимского районного отдела Следственного комитета Евгений Ерошенков. Причины произошедшего уточняются.

Как сообщалось, в Гродненской области с утра идет снег. Снегопады стали причиной ухудшения обстановки на дорогах. Только в Гродно, по сообщениям ГАИ, зафиксировано около двух десятков аварий.

В ГАИ напомнили участникам дорожного движения, что самыми важными способами предупредить ДТП будут правильный выбор скорости и дистанции.-0-