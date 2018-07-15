В Лоевском районе работник МЧС обнаружил трех потерявшихся в лесу детей

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лоевском районе работник Гомельской области МЧС обнаружил трех потерявшихся в лесу детей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сегодня ночью в МЧС от коллег из МВД поступило сообщение о том, что около деревни Алешковка Лоевского района в лесном массиве потерялись дети.

Скорее всего, события развивались следующим образом: вечером 14 июля мужчина, проживающий в Беломорске (Россия), приехал с тремя детьми (от 4 до 8 лет) на автомобиле в лесной массив возле Алешковки на отдых. Для поиска лучшего места для кемпинга взрослый решил выехать на велосипеде, оставив детей, но заблудился в лесном массиве. Выехав из леса в районе деревни Димамерки, он сообщил о потерявшихся детях в милицию. Работники районных отделов по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел незамедлительно отправились на поиски.

В 4.35 15 июля в 3-х км от Алешковки работник МЧС обнаружил автомобиль и детей. Медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС напоминают, что детей ни дома, ни в лесу без присмотра оставлять нельзя.-0-