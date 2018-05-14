В Малорите мужчина попал под товарный поезд

14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите товарный поезд смертельно травмировал местного жителя, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
Несчастный случай произошел днем 12 мая в районе железнодорожного вокзала. Во время маневровых работ подвижным составом товарного поезда был травмирован лежавший на путях местный житель 1959 года рождения. В тяжелом состоянии мужчину доставили в реанимационное отделение районной больницы. Более четырех часов врачи боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось. Вечером он скончался.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.-0-
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