В Малорите мужчина попал под товарный поезд

14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите товарный поезд смертельно травмировал местного жителя, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Несчастный случай произошел днем 12 мая в районе железнодорожного вокзала. Во время маневровых работ подвижным составом товарного поезда был травмирован лежавший на путях местный житель 1959 года рождения. В тяжелом состоянии мужчину доставили в реанимационное отделение районной больницы. Более четырех часов врачи боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось. Вечером он скончался.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.-0-