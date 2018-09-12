В Марьиной Горке подростки бросились спасать тонущего пенсионера

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марьиной Горке (Пуховичский район) подростки бросились спасать тонущего пенсионера, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Вечером 11 сентября в службу спасения поступило сообщение о том, что в реке Титовка тонет человек. До прибытия подразделений МЧС двое юных рыбаков бросились на помощь тонущему человеку, он находился на расстояния 20 м от берега. Подростки подтянули его на 10 м ближе.
Прибывшие к этому времени спасатели обнаружили, что мужчина находится в тине и камышах. Его вытащили и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" госпитализирован.-0-
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