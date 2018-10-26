В Минске 15-летний подросток продавал психотропы

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за незаконный оборот наркотиков задержан подросток и трое его подельников, сообщили БЕЛТА в МВД.

Учащийся одного из столичных колледжей - 15-летний подросток - был задержан 25 октября. "У него при себе было более 50 г мефедрона и альфа-PVP. Подросток работал на интернет-магазин и занимался распространением психоактивных веществ с помощью тайников. Только на территории Заводского района Минска сотрудники милиции обнаружили и изъяли 40 закладок психотропов", - рассказали в МВД.

Кроме того, юноша вовлек в преступную деятельность трех человек - жителей Бреста, Минской и Витебской областей. "Они были задержаны сегодня утром в одном из столичных частных гаражей во время изготовления психотропных веществ. Там же обнаружено и изъято более 100 г различных особо опасных психотропов, что эквивалентно более 500 дозам", - отметили в МВД.-0-