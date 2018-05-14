В Минске 5-летний мальчик застрял между стволами дерева

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели освободили застрявшего в дереве ребенка, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС.

Инцидент произошел днем 13 мая у дома по ул.Серова, 33. "Пятилетний мальчик во время игры застрял между стволами дерева, выбраться самостоятельно не мог. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли ногу ребенка", - рассказали в управлении.

Малыш не пострадал.-0-