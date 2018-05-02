2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве спасатели освободили застрявшего в скамейке мальчика, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел днем 1 мая на остановке транспорта "Интернациональная". Прибывшие на место работники МЧС с помощью специального инструмента раздвинули доски скамейки и освободили руку ребенка. Мальчик не пострадал.-0-
Видео Гомельского областного управления МЧС
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