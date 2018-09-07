В Минске на мальчика упали футбольные ворота

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в Минске по факту падения на школьника незакрепленных футбольных ворот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В УВД администрации Фрунзенского района Минска обратилось одно из учреждений здравоохранения, в которое поступил ребенок 2007 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой средней степени, переломом костей лицевого черепа с переходом на основание черепа и иными повреждениями в области головы.

"Телесные повреждения ребенок получил 17 августа. На озелененной территории в границах ул.М.Лынькова-Тимошенко-Местный проезд на него опрокинулись незакрепленные футбольные ворота. Родители отказались писать заявление по данному факту. Решение о возбуждении уголовного дела по ст.155 Уголовного кодекса по факту причинения малолетнему тяжких телесных повреждений по неосторожности принял и.о. прокурора Фрунзенского района Минска на основании ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса. Для организации предварительного расследования он направил дело во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета", - рассказали в пресс-службе.

Как было установлено прокуратурой, подобные случаи во Фрунзенском районе происходили не один раз. Так, в 2017 году двое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести на футбольном поле в районе ул.Жудро при опрокидывании на них незакрепленных футбольных ворот.

Местным исполнительным и распорядительным органам предложено провести комплексные обследования спортивных и игровых площадок на территории района, а при выявлении ненадлежащего состояния оборудования провести его ремонт и покраску.

Во время предстоящих мониторингов состояния детского игрового оборудования прокуратура Фрунзенского района будет уделять особое внимание футбольным воротам, турникам на игровых площадках, насколько надежно они закреплены. Кроме того, прокуратура Минска предложила Мингорисполкому рассмотреть вопрос о разработке поэтапной программы повсеместной замены изжившего себя детского игрового уличного оборудования на современные игровые и спортивные комплексы для детей. -0-