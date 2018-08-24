В Минске нашли ушедшего из детдома подростка

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нашли ушедшего из детдома 15-летнего Даниила Сенникова. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В Минске разыскивают ушедшего из детдома подростка Первомайский РУВД столицы разыскивает Даниила Сенникова, 2002 года рождения. Известно, что 14 августа около 14.00 он ушел из детского дома №2 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

"Сотрудниками милиции сегодня ночью было установлено его местонахождение. Состояние Даниила хорошее, его жизни ничего не угрожает", - проинформировали в ГУВД.

Как сообщалось, подросток разыскивался Первомайским РУВД столицы. Он 14 августа около 14.00 ушел из детского дома №2, информации о его местонахождении не было. Ранее он неоднократно уходил.-0-