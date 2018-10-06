В Минске спасатели освободили застрявшего в траволаторе мальчика

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пальцы 5-летнего мальчика застряли в травалаторе торгового центра на пр.Победителей, освободиться ему помогли спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Очевидец сегодня в 13.00 сообщил в МЧС о том, что в торговом центре пальцы ребенка застряли в траволаторе - движущейся бесступенчатой дорожке между первым и цокольным этажом. Прибывшие на место спасатели выяснили, что 5-летний мальчик из-за своей неосторожности засунул пальцы правой руки под резиновую накладку поручня. "Самостоятельно он их достать не мог, малышу потребовалась помощь. В 13.28 работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили ребенка", - проинформировали в управлении.

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