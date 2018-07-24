В Жабинковском районе пьяный бесправник врезался в дерево, погиб пассажир

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе пьяный бесправник попал в ДТП, в котором погиб пассажир, сообщили БЕЛТА в управлении Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 23 июля в 21.50 вблизи агрогородка Ленинский. По предварительной информации, 18-летний житель деревни Мыщицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортными средствами, ехал на автомобиле "Форд Эскорт" в направлении деревни Бусни. На закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего машину занесло, она съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево.

В результате ДТП 30-летний житель агрогородка, который находился на заднем пассажирском сидении, погиб на месте. Водитель с травмами госпитализирован в центральную районную больницу. По факту ДТП проводится проверка.-0-

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