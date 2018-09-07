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Предлагал снять порчу - в Минске задержан лжесвященник

Происшествия 07.09.2018 | 15:23
Фото из архива
Фото из архива

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска по подозрению в совершении мошенничества задержали 49-летнего минчанина, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Мужчина, не имея никакого отношения к церкви, представлялся незнакомым гражданам отцом Александром и предлагал "ритуальные услуги". Для этого он купил необходимые атрибуты и рясу. Одному из потерпевших предложил снять порчу, за что попросил $1,2 тыс. У второго потерпевшего взял в долг $3 тыс. якобы на строящуюся церковь. Кроме того, фигурант предлагал организовать производство свечей, и доверчивый гражданин дал ему $2 тыс. на открытие бизнеса. Вещи и деньги обманутые так и не получили.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния на территории Беларуси и Украины.

У подозреваемого изъяты все церковные атрибуты. Проводятся дальнейшие разбирательства.

Есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к мошенничеству в отношении других граждан. При наличии какой-либо информации просят сообщить в милицию по телефонам 8 (017) 207-67-67, 8 (044) 751-09-98, 8 (029) 173-85-90 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-

Фото размещено на сайте ГУВД Мингорисполкома
Фото размещено на сайте ГУВД Мингорисполкома

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МВД, Минск, мошенничество
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