23 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанин выращивал в квартире галлюциногенные грибы, рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Вечером 20 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1976 года рождения, который выращивал галлюциногенные грибы. Фрилансер занимался выполнением проектов, связанных с компьютерной графикой, по интернету. А для расширения границ сознания и стимуляции фантазии использовал наркотики.

Споры запрещенных грибов мужчина приобретал по интернету, с помощью особой технологии проращивал, сушил и систематически употреблял около пяти лет. При обыске в его холодильнике нашли шприц с раствором для проращивания, а в шкафу в коробке из-под обуви - часть наркотического вещества. "Подобных случаев у нас не было уже около десяти лет", - добавил Виталий Сапроненко.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК.-0-

Фото УВД Витебского облисполкома