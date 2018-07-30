30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе спасатели деблокировали водителя из автомобиля, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла днем 29 июля вблизи деревни Городище. Водитель легкового автомобиля "Фольксваген Поло" не справился с управлением и въехал в дерево. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали водителя из машины. Мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован. -0-