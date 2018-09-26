В Молодечно возбуждено уголовное дело о травмировании рабочего на предприятии

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочего на территории деревообрабатывающего предприятия. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент произошел 17 августа на территории общества с дополнительной ответственностью в Молодечно. Во время строительно-монтажных работ по устройству кровли навеса с высоты 3,6 м упал 38-летний подсобный рабочий. Мужчина получил тяжелые травмы. "По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.303 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) в отношении директора фирмы, который отвечает за обеспечение правил охраны труда", - проинформировала Татьяна Белоног.

Установлено, что травматизму способствовали нарушения в организации работы по охране труда, технике безопасности, ненадлежащий контроль за работниками со стороны должностных лиц предприятия. "Ограждающая конструкция возводилась на территории производственного цеха без разработки соответствующих нормативных актов. К производству были допущены люди, которые не прошли инструктаж, а работы на высоте проводились без специальных средств защиты, страховочных канатов, предохранительных поясов. Также упавший мужчина был нетрезв", - отметила Татьяна Белоног.

Представление об устранении выявленных следствием нарушений законодательства, а также с изложенными причинами и условиями производственного травматизма будет направлено в компетентные органы.-0-