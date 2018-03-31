В Несвижском районе легковушка насмерть сбила пенсионерку

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе легковой автомобиль насмерть сбил пенсионерку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП случилось вечером 30 марта на 259-м км автодороги М1 Брест-Минск-граница России вблизи д. Островки. "26-летний житель Брестской области, управляя автомобилем "Ауди", совершил наезд на переходившую проезжую часть 69-летнюю местную жительницу. В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте аварии", - сказали в ГАИ.

Причина совершения ДТП со смертельным исходом - внезапный выход на проезжую часть пешехода, не обозначенного световозвращающими элементами. Установлено, что верхняя одежда погибшей темного цвета, участок дороги не освещен.

Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

ГАИ Минской области настоятельно рекомендует пешеходам в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами и не выходить на проезжую часть. Необходимо двигаться по обочинам, а переходить дорогу только при отсутствии приближающихся транспортных средств.-0-