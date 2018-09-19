В общей структуре преступлений в Беларуси на долю совершенных в IT приходится 5%

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество преступлений в сфере информационных технологий в январе-августе текущего года увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, их доля в общей структуре преступности превысила показатель в 5%. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Рост объясняется множеством факторов, среди которых активное использование последних достижений в сфере IT в повседневной жизни человека, динамичные подходы и методики правоохранительных органов к выявлению подобных преступлений, соответствующая материально-техническая база криминалистов и экспертов, отметила Юлия Гончарова. Официальный представитель СК подробно остановилась на практике расследования уголовных дел, возбужденных по ст. 349 УК. С начала года по ней в Беларуси возбуждено более 530 уголовных дел (чаще всего в Минске и Брестской области). Большая их часть касается несанкционированного доступа к страницам пользователей различных социальных сетей, почтовым ящикам, размещенным на ряде популярных сервисов.

"При этом специфика подобных дел такова, что правонарушители нередко находятся за пределами Беларуси, а также стараются максимально скрыть и уничтожить следы своей противоправной деятельности. Эти особенности обуславливают довольно низкий процент раскрываемости - более 60% дел текущего года приостановлено на основании неустановления лица, подлежащего привлечению к ответственности", - констатировала Юлия Гончарова. Она описала примерную фабулу типичного дела. Неустановленное лицо, получив несанкционированный доступ к чужой учетной записи, ведет от имени ее владельца переписку с пользователями, находящимися в списке друзей. При этом нередко несанкционированный доступ - лишь начало. Распространены случаи, когда кто-либо из списка друзей отзывается на просьбу и переводит "другу" деньги. "Способ получения паролей к страницам разнится. От ручного подбора популярных паролей и фишинга, при котором жертва переходит по опасной ссылке, где собственноручно его вводит, не осознавая, что напрямую передает свои данные в руки мошенников, до покупки паролей на закрытых специализированных ресурсах", - рассказала Юлия Гончарова.

Официальный представитель СК назвала один из самых распространенных способов завладения данными для авторизации на различных ресурсах - это методы социальной инженерии. "Распространено ошибочное мнение, что несанкционированный доступ к компьютерной информации неразрывно связан со взломом или повреждением системы защиты того или иного сервиса. Способы добычи логинов и паролей часто банальны – пароли подсматривались, находились на листах бумаги или были написаны на самих персональных компьютерах (по аналогии с известными всем историями с пин-кодом на банковских картах). Выражаясь простым языком, нарушение заключается в том, что к информации получает доступ человек, который не имел такого права, при этом сама система может оставаться рабочей и неизменной", - пояснила специалист.

В качестве примера она привела дело, по которому несколько месяцев назад был постановлен обвинительный приговор в отношении 26-летнего житель Вилейки. Работая продавцом магазина автозапчастей, он не оприходовал по кассе выручку на сумму более Br4,9 тыс., которую затем присвоил. Пытаясь скрыть этот факт, он получил несанкционированный доступ к информации относительно движения товарно-материальных ценностей магазина. При этом нужный пароль мужчина, по его показаниям, нашел случайно в тетрадке, которая лежала в ящике стола, недалеко от кассы. В дальнейшем он и вовсе с помощью программного обеспечения удалил файл, содержавший сведения о движении товарно-материальных ценностей по магазину, а затем удалил саму программу. Действия мужчины следствие квалифицировало по ч. 1 ст. 211 УК (присвоение имущества лицом, которому оно вверено), ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации), по ч. 1 ст. 351 (умышленное уничтожение компьютерной информации и программы (компьютерный саботаж).

Есть примеры гораздо масштабнее. Так, в производстве УСК по Минску находится уголовное дело о несанкционированном доступе и копировании информации из базы данных "Белтаможсервиса". По данным следствия, с декабря 2015-го по январь 2018 года должностные лица группы компаний Vim Union применяли специально разработанные вредоносные программы для несанкционированного доступа и копирования информации из базы данных конкурента - "Белтаможсервиса". Собранная информация использовалась в финансово-экономической деятельности субъектов хозяйствования Vim Union. С ее помощью оценивались риски договорных отношений, устанавливался объем товарооборота предприятий, а также переманивались крупные клиенты. "Действия трех обвиняемых в зависимости от их роли были квалифицированы следствием по ряду статей Уголовного кодекса - коммерческий шпионаж, несанкционированный доступ к компьютерной информации, неправомерное завладение компьютерной информацией, разработка и использование вредоносных компьютерных программ. К двум фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Юлия Гончарова.

Кроме того, на днях следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, пытавшихся обмануть с помощью специальных технических средств игровые автоматы. Их действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 349 и ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество). Примеров в следственной практике много. При этом каждая ситуация - индивидуальна. Следственный комитет в очередной раз предостерегает граждан от необдуманных поступков, в том числе связанных с использованием чужих реквизитов для доступа к интернет-ресурсам.-0-